Митинги запретили проводить в Липецке на День Победы

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов запретил проводить митинги, шествия и демонстрации на территории региона 9 мая 2026 года. Соответствующие поправки внесены в указ главы региона от 19 октября 2022 года о реализации президентского указа, которым в ЦФО был введен режим повышенной готовности. Документ опубликован на липецком портале правовой информации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание правительства Липецкой области

В этом году в Липецке снова решили не проводить парад Победы. При этом основные праздничные площадки будут работать в Парке Победы и Быхановом саду. В мэрии сообщали, что организаторы проинструктированы о действиях в случае чрезвычайных ситуаций, а информация об убежищах будет доступна ведущим.

Остальные регионы Черноземья также отказались от парада на 9 Мая. Исключением стала только Тамбовская область, которая наиболее редко в макрорегионе подвергается атакам ВСУ.

Алина Морозова