Общежитие Новочеркасского политехнического института отремонтируют за 336 млн рублей

Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) им. М.И. Платова намерен вложить 336,7 млн руб. в капитальный ремонт своего общежития в Новочеркасске. Информация о проекте была опубликована на сайте госзакупок.

Это здание, являющееся объектом культурного наследия, требует комплексного подхода к восстановлению, что обусловлено как его возрастом, так и необходимостью модернизации инфраструктуры.

Средства на ремонт поступят в рамках субсидии по договору с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Работы должны быть завершены до 20 ноября 2028 года, что указывает на масштаб и сложность предстоящих мероприятий. Подрядчику предстоит обновить ключевые инженерные системы: водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции, а также электрооборудование. В планах также замена сантехнического оборудования, включая умывальники, раковины и душевые кабины, а также газовых плит и кондиционеров.

Не менее важным этапом станет реставрация фасада здания. Работы включают заделку трещин в кирпичной кладке, штукатурку и покраску стен, замену кровли и укладку плитки на пол вместо устаревшего линолеума. Кроме того, предусмотрена реставрация ограждения здания, что подчеркивает заботу университета о сохранении исторического облика объекта.

Эта инициатива является частью более широкого контекста развития образовательных учреждений в Ростовской области. В марте 2025 года три университета региона, включая НПИ им. Платова, выиграли гранты в рамках национального проекта «Приоритет-2030». Общая сумма грантов составила около 1,2 млрд руб.

Станислав Маслаков