Дожди и грозы ожидают Северный Кавказ в выходные 9-11 мая

Согласно прогнозам метеорологов, в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) в предстоящие выходные, с 9 по 11 мая, ожидается теплая погода, однако она будет сопровождаться дождями и грозами, пишет РБК Кавказ со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

Госпожа Макарова сообщила, что в республиках округа температура воздуха будет умеренной, находясь в пределах нормы. Ночные температуры составят от 9 до 14 градусов, а дневные колебания будут находиться в диапазоне от 21 до 27 градусов в первые два дня выходных. С 11 по 13 мая температура немного снизится, составив от 19 до 25 градусов.

Местами возможны кратковременные дожди, которые будут сопровождаться шквалистым ветром с порывами до 15-20 м/с. Это создает определенные риски для населения, особенно в горных районах, где на высоте свыше 2 тысяч метров сохраняется лавинная опасность. Метеорологи подчеркивают, что ливни в республиках округа и на Ставрополье могут быть значительными, однако не следует ожидать катастрофического объема осадков.

Климатические аномалии, с которыми столкнулся Ставропольский край в середине апреля 2026 года, не оказали негативного влияния на посевы и сады. Лишь небольшой снег выпал в Ставрополе и Шпаковском округе, что свидетельствует о нестабильности погодных условий в регионе.

По данным синоптиков, такая погода обусловлена влиянием атлантических циклонов и активностью южного потока. Эти факторы приводят к нестабильности атмосферного давления и изменчивости температурных режимов. Важно отметить, что подобные погодные условия могут оказывать влияние на сельское хозяйство региона, особенно на сроки посевных работ.

На фоне предстоящих осадков местные власти рекомендуют жителям быть осторожными и учитывать погодные условия при планировании выездов на природу и других мероприятий. Кроме того, метеорологи призывают следить за обновлениями прогноза погоды и соблюдать меры безопасности во время гроз.

Станислав Маслаков