В Екатеринбурге арестовали 17-летнего подростка за попытку поджога трансформатора

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 6 июля 17-летнего подростка. Он обвиняется в покушении на диверсию (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

По версии следствия, екатеринбуржец причастен к попытке поджога трансформатора на электрической подстанции в одном из районов города. Инцидент произошел в апреле 2026 года.

Полина Бабинцева