Жителей Карелии предупредили о возможных интернет-ограничениях в День Победы

Жителей Карелии предупредили о возможных ограничениях работы мобильного интернета 9 мая в районах проведения массовых мероприятий ко Дню Победы. Информацию об этом региональный Минтранс опубликовал во «ВКонтакте».

В Карелии могут ограничить работу мобильного интернета в День Победы

«Напоминаем, что решения о введении ограничений и времени их действия принимаются силовыми структурами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности, в данном случае безопасности массовых праздничных мероприятий. При этом фиксированный домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме без ограничений»,— говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что голосовая связь, отправка SMS и вызов экстренных служб будут доступны без ограничений.

