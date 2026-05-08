Жителей Карелии предупредили о возможных интернет-ограничениях в День Победы

Жителей Карелии предупредили о возможных ограничениях работы мобильного интернета 9 мая в районах проведения массовых мероприятий ко Дню Победы. Информацию об этом региональный Минтранс опубликовал во «ВКонтакте».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Напоминаем, что решения о введении ограничений и времени их действия принимаются силовыми структурами на федеральном уровне в целях обеспечения безопасности, в данном случае безопасности массовых праздничных мероприятий. При этом фиксированный домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в обычном режиме без ограничений»,— говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что голосовая связь, отправка SMS и вызов экстренных служб будут доступны без ограничений.

Матвей Николаев

