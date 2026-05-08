«Дональду Трампу нужен результат»

Будем действовать зеркально: Владимир Зеленский повторил тезис о том, что готов соблюдать перемирие, однако, если Россия его нарушит, Украина ответит. Москва в одностороннем порядке объявила режим прекращения огня на 8 и 9 мая. В первый день режим тишины не соблюдался. Стороны обвинили в этом друг друга. Тем временем США пригрозили выйти из переговоров, если прогресса так и не случится. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Дональд Трамп начинает терять терпение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Государственный секретарь Соединенных Штатов признал очевидное: переговоры России и Украины при американском посредничестве «застопорились». В этой связи Марко Рубио сделал достаточно жесткое заявление: мол, Америка готова и дальше помогать, но не хочет тратить время впустую, и, если так дальше пойдет, уйдет в сторону.

Ранее сообщалось, что секретарь украинского Совбеза Рустем Умеров прибыл в Майами на встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Владимир Зеленский назвал поездку подчиненного содержательной и не исключил, что главные переговорщики могут вскоре посетить Украину. Собственно, Рубио украинским направлением особенно не занимается. По крайней мере, непосредственно в процесс он не вовлечен. Однако Дональд Трамп приучил нас к тому, что может делать сразу несколько разных заявлений, порой прямо противоречащих друг другу. В последнее время президент США занят Ираном.

Украина как будто отошла на второй план. Впрочем, возможно, это совсем не так.

Теперь что касается главного перемирия, которое Россия объявила на 8 и 9 мая. В первый день оно полностью провалилось. Стороны обвинили в этом друг друга. Относительно следующего дня, 9 мая, Владимир Зеленский также дал понять, что будет отвечать зеркально: если Москва нарушит режим тишины, Киев ответит. Поскольку на всем протяжении фронта длиной 1,2 тыс. км отследить соблюдение прекращения огня физически невозможно, данное решение является полностью политическим. Тем временем стало известно, что в Москву также прибудут президенты Узбекистана и Казахстана. Тогда как премьер Словакии Роберт Фицо, по всей видимости, везет Владимиру Путину некое послание от Владимира Зеленского.

Вперед забегать, конечно, не будем, однако что-то подсказывает, что особых проблем с проведением праздничных торжеств, скорее всего, не возникнет. Что касается продолжения переговоров, возможно, наступает час икс — Трампу нужен результат. Бесконечно так продолжаться не может. Вопрос только в том, на кого из участников противостояния Белый дом намерен сильнее надавить — на обоих сразу или на одного из двух. Однако уйти в сторону без результата — не лучший вариант. Зачем тогда было начинать?

Как бы то ни было, многое решит визит Трампа в Китай, если он, конечно, состоится. И в отношениях с Ираном должна наступить хоть какая-то определенность. А пока главе Белого дома логично красиво поддержать режим тишины на 9 мая. Тем более что 47-й президент Соединенных Штатов утверждает, что сам лично все это предложил.

Дмитрий Дризе