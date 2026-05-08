Главные новости за 8 мая: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Курский бизнесмен Карен Казарян решил построить в Воронежской области предприятие по производству кормовых добавок за 100 млн руб. Завершить реализацию проекта планируется в 2026 году. Производственные мощности инвестор хочет наращивать поэтапно — с 6 тыс. т продукции в первый год до 50 тыс. т в течение пяти лет.

Девятилетний мальчик пострадал из-за атаки БПЛА на Елец Липецкой области. При падении дрона взрывной волной выбило окно частного дома — осколки ранили ребенка.

Ленинский райсуд Тамбова не приступил к рассмотрению уголовного дела экс-губернатора региона Максима Егорова, обвиняемого в получении взяток на 80 млн руб. Материалы переданы по подсудности.

Росимущество по просьбе Федеральной службы судебных приставов возобновило аукцион по продаже 100% долей ООО «Линде газ Липецк», принадлежащих германской группе Linde. Начальная цена лота не изменилась и составляет 6,8 млрд руб.

Суд в Белгороде заключил в СИЗО бывшего гендиректора производителя беспилотников ООО «Транспорт будущего» Юрия Козаренко, которому вменяется мошенничество в особо крупном размере.

На 89-м году ушел из жизни заслуженный работник культуры РФ, экс-председатель Союза журналистов Курской области Александр Щигленко. Его называли «патриархом курской журналистики».

Воронежский производитель напитков под брендами Fresh Bar, «Ильинские лимонады» и энергетиков Tornado, E-on — ООО «Глобальные напитки» — по итогам 2025 года нарастил чистую прибыль почти в четыре раза — с 1,3 млрд до 4,6 млрд руб. Выручка предприятия выросла более чем вдвое — с 5,3 млрд до 11 млрд руб.

В Орле разыгрывают право на аренду объекта культурного наследия XIX века «Дом жилой» за 1 рубль. Его планируют сдать победителю торгов на 49 лет вместе с участком под зданием. Годовая арендная плата за последний составит 1 коп. в год.

