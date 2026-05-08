Марокканская саранча проснулась и угрожает урожаю на Ставрополье

На Ставрополье и в его приграничных областях вновь активизировалась марокканская саранча. Специалисты Ставропольского филиала Россельхозцентра совместно с коллегами из Дагестана обнаружили отрождение личинок этого вредителя в Нефтекумском районе, сообщили в ведомстве.

Это тревожное событие произошло всего через неделю после того, как саранча начала проявлять активность на территории Дагестана и Калмыкии. Восточные районы Ставропольского края, традиционно подверженные нашествию саранчи, находятся под пристальным вниманием агрономов и специалистов.

По информации Россельхозцентра, в этом году наблюдается задержка в отрождении личинок из-за перепадов температур. Тем не менее, на пастбищах хутора Русского Нефтекумского района уже зафиксированы единичные особи марокканской саранчи. Ольга Кузнецова, руководитель Ставропольского филиала Россельхозцентра, отметила, что численность вредителя пока остается очень низкой. Однако специалисты усиливают мониторинг ситуации, готовясь к возможным обработкам полей. При достижении экономического порога вредоносности в регионе начнутся меры по защите урожая.

Для борьбы с угрозой уже закуплены 23,7 тыс. литров инсектицидов, что позволит обработать 316,7 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Эти препараты поступят в хозяйства региона на безвозмездной основе. Обработки запланированы на площади 70 тыс. гектаров, учитывая возможность миграции саранчи из соседних регионов.

В условиях глобального изменения климата и нестабильной погоды агрономы призывают фермеров быть готовыми к возможным вспышкам численности вредителей. Ситуация требует повышенного внимания и оперативных действий для минимизации ущерба сельскому хозяйству. Учитывая опыт прошлых лет, когда марокканская саранча наносила значительный ущерб посевам, власти региона принимают все необходимые меры для защиты урожая и обеспечения продовольственной безопасности.

Станислав Маслаков