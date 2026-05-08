Около 100 предприятий Краснодара украсили здания к 9 Мая

В Краснодаре предприятия и организации присоединились к подготовке города к празднованию Дня Победы. В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне компании, работающие в сфере торговли и строительства, оформили здания, витрины и прилегающие территории праздничной символикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как сообщили в администрации города, на объектах размещены государственные флаги, Знамена Победы, тематические баннеры и другие элементы оформления. Основное внимание уделено предприятиям, расположенным на центральных и магистральных улицах Краснодара, где в праздничные дни традиционно наблюдается высокий поток жителей и гостей краевой столицы.

По информации мэрии, департамент торговли и услуг направил организациям рекомендации по оформлению входных зон, фасадов и прилегающих территорий. Предприятиям предложили придерживаться единого визуального стиля, посвященного памятной дате.

До 10 мая в торговых центрах города будут транслироваться видеоролики патриотической тематики. Кроме того, около 100 предприятий разместят праздничные плакаты. Такая работа проводится в рамках общего оформления городского пространства к 9 Мая.

Руководителям торговых объектов рекомендовано контролировать состояние размещенных декоративных элементов в преддверии праздника и в течение выходных дней. При необходимости оформление должно своевременно обновляться.

Ранее сообщалось, что 9 мая в Краснодаре состоится торжественное прохождение войск. Начало мероприятия запланировано на 10:00 на Главной городской площади. Посетить церемонию смогут жители и гости города.

Вход на территорию проведения мероприятия будет организован через рамки металлодетекторов с обязательным досмотром. Для обеспечения безопасности и общественного порядка в месте проведения торжеств будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб.

Оформление предприятий и общественных пространств стало частью масштабной подготовки Краснодара к празднованию Дня Победы.

Мария Удовик