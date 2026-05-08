ПНТЗ освоил производство труб для дизельных двигателей нового поколения

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в ТМК, Свердловская область) освоил производство трубной продукции для топливных систем дизельных двигателей нового поколения. С начала 2026 года заказчикам уже отгружено около 10 тыс. метров таких труб, сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет о трубах с наружным диаметром 10 мм, внутренним — 2,5 мм и длиной 5 метров. Продукция предназначена для тепловозостроения, судостроения и производства тяжелых самосвалов. Изделия изготавливаются из низколегированной стали и отличаются повышенными требованиями к чистоте и качеству внутренней поверхности.

Производственный процесс включает несколько этапов механической и холодной обработки, в том числе расточку, обточку, холодную прокатку и волочение. На каждом этапе проводится контроль геометрии, также образцы труб проходят лабораторные испытания.

«ПНТЗ планомерно развивает сортамент, адаптируя производственные мощности под запросы высокотехнологичных отраслеи. Для реализации проекта мы оптимизировали технологические маршруты, усовершенствовали состав смазочных материалов для волочения и подобрали оптимальные марки стали»,— рассказал управляющии директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Ранее сообщалось, что трубопрокатный цех №1 Первоуральского новотрубного завода законсервируют из-за снижения спроса на трубную продукцию в стране.

Полина Бабинцева