Накануне Дня Победы над Воронежской областью сбили беспилотник: есть разрушения

Дежурные силы ПВО сбили над городом в Воронежской области беспилотник, сообщил губернатор Александр Гусев, не уточняя название населенного пункта. До этого с 16:34 до 17:18 в областном центре действовала непосредственная угроза удара БПЛА. В городе звучали сирены, местные жители сообщали в соцсетях о звуках взрывов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал. Из-за падения обломков сбитого дрона повреждена крыша нежилого двухэтажного дома. Также фрагменты беспилотника упали на частный сектор и повредили автомобиль.

На месте работают оперативные службы.

Согласно сообщению господина Гусева, ночью над пятью районами Воронежской области сбили пять БПЛА. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее Россия объявила одностороннее перемирие с Украиной в честь Дня Победы. Режим прекращения огня продлится с 8 по 10 мая.

Алина Морозова