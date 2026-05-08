День Победы, «Актеры» и «Аэропорт»

На предстоящей неделе в Челябинскае подготовлена обширная праздничная программа на 9 мая. В Честь Дня Победы организовано торжественное шествия, концерт группы «Пелагея» и фейерверк. На концертных площадках также выступит группа «Культура курения», симфонический оркестр и органист. В театрах покажут спектакли «Буря» и «Актеры». В Челябинске также пройдут показы военных фильмов под открытым небом, а в кинотеатрах появятся фильмы «Аэропорт» и «Опасные отношения».



Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Празднование Дня Победы

На площади Революции 9 мая в 11:00 начнется торжественное построение и прохождение сил челябинского гранизона.

У Торгового центра с 17:30 по 21:00 запланированы концерты. Сначала выступят детские и юношеские коллективы Челябинска, сводный оркестр Уральского округа войск национальной гвардии РФ, театрализованная программа «Танкоград – кузница Великой Победы» с участием заслуженного артиста РФ Дмитрия Дюжева и актрисы Анастасии Мальковой-Макеевой. Завершит программу в 21:00 концерт группы «Пелагея».

Фото: Никита Инфантьев, Коммерсантъ

На пешеходной улице Кирова в 20:00 пройдет праздничный концерт «Огонь Победы».

Завершит празднование Дня Победы фейерверк. Его запустят на набережной реки Миасс в 22:00.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Концерты

В клубе Ozz 9 мая состоится концерт инди-рок группы — «Культура курения». Она известна своим пост-панковым звучанием и глубокими, порой меланхоличными текстами. Среди главных хитов группы — песни «Ирина», «1997», «Конфискатор», «Некрофилия» и «Полночь в Новосибирске». Стоимость билета от 1,2 тыс. до 2,2 тыс. руб. 16+

В Зале камерной и органной музыки «Родина» 10 мая состоится «Час органной музыки». За органом —Наталья Гущина. В программе вечера —классика Иоганна Себастьяна Баха, «Шублеровские хоралы», а также прозвучат произведения Микаэла Таривердиева. Стоимость билета 700-1000 руб. 6+

Фото: Ольга Воробьева

В концертном зале им. Прокофьева 12 мая пройдет концерт «А белый лебедь на пруду...». Зрителей ждет погружение в мир любимых романсов и золотых хитов советской эстрады и шансона. В программе — произведения Яна Франкеля, Сергея Коржукова, Владимира Шаинского и других. Стоимость билета от 1 тыс. до 1,6 тыс. руб. 6+

В концертном зале им. Прокофьева 14 мая пройдет вечер классической музыки с участием государственного симфонического оркестра Челябинской области. Особым гостем программы станет скрипач из Москвы Никита Борисоглебский. В программе вечера прозвучат шедевры мирового репертуара: концерт для скрипки с оркестром Макса Бруха и знаменитая Симфония № 5 до минор Людвига ван Бетховена. Кульминацией станет мировая премьера нового сочинения Алексея Ретинского. Стоимость билета от 1,4 тыс. до 2,8 тыс. руб. 6+

Спектакли

Камерный театр продолжает показ нового спектакля «Буря» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира. Постановку покажут 14 мая на сцене ДК «Амбассадор». Изгнанный граф Просперо при помощи духа воздуха Ариэля вызывает бурю, которая топит корабль короля и его свиты. Главный герой намерен отомстить своим обидчикам, заставив пройти из через запутанные леса острова. Стоимость билета от 500 до 1,2 тыс. руб. 16+

Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

В театре кукол им. Вольховского 15 мая состоится премьера спектакля «Актеры». Он поставлен на основе одноименной книги Павла Гарянова, основателя челябинского театра кукол. Он посвятил ее провинциальным артистам дореволюционной России, среди которых еще не было звезд или медийных лиц. Стоимость билета 900-1000 руб. 12+

Выставки

В Центре международной торговли 15 мая открываетcя маркет локальных брендов ЧЕ_Mаркет. На нем будут представлены авторские украшения, одежда, аксессуары и многое другое. Вход 100 руб.

Кино

В городском саду им. Александра Пушкина 9 мая пройдут кинопоказы под открытым небом. Челябинцам покажут фильмы «Они сражались за Родину», «Двадцать дней без войны», «Небесный тихоход», документальные фильмы «Великая Отечественная. Начало» и «Луганский характер. Молодая гвардия». Кинопоказы пройдут с 11:00 до 19:30.

Фото: Киностудия «Ленфильм»

В кинотеатрах Челябинска с 14 мая появится фильм «Аэропорт». Девять пассажиров авиарейса Пермь — Анталья оказываются в зоне пограничного контроля аэропорта. Двери заблокированы, связи нет. Кажется, что это просто совпадение, но трукрайм-энтузиаст Владимир уверен, что за эти стоит что-то большее. В главных ролях Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина, Олег Тактаров и Диана Милютина. 18+

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

В челябинских кинотеатрах с 14 мая также можно посмотреть фильм «Опасные отношения». Семейная пара приезжает на выходные в коттедж у живописного озера, чтобы наладить отношения. Но планы портят непрошеные и опасные гости, проникающие в дом. Чтобы выжить, паре придется не просто найти общий язык, но и по-настоящему узнать друг друга. Главные роли сыграли Джейсон Сигел и Самара Уивинг. 18+

Ольга Воробьева