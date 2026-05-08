Пробы воздуха в Ростове-на-Дону не выявили превышения нормативов

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщило об усилении контроля за качеством атмосферного воздуха в Ростове-на-Дону. Такие меры были приняты в связи с пожаром, произошедшим в промышленной зоне города, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специалисты провели исследования проб воздуха, отобранных 8 мая на территории жилой застройки. По результатам анализа, содержание приоритетных химических веществ в атмосферном воздухе не превышает установленных гигиенических нормативов.

Управление продолжает держать ситуацию на контроле.

Константин Соловьев

