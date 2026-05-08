Аэропорт Махачкалы вернулся к штатному режиму работы

Аэропорт Махачкалы вновь функционирует в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Ранее из-за временной приостановки работы возникли задержки 10 рейсов, а шесть были отменены. В период остановки пассажирам предоставили питание и воду. Ситуацию контролирует Южная транспортная прокуратура.

Как следует из сообщения, пассажиры рейсов, которые отменили, могут выбрать ближайшие альтернативные рейсы или оформить возврат средств за билеты. Минтранс и Росавиация продолжают координировать выполнение рейсов на юге страны. Возобновление полетов с учетом корректировок расписания ожидается после 15:00. В течение суток в аэропорты южного региона запланировано 59 рейсов из Москвы и 158 — из других субъектов.

Для пассажиров предусмотрены дополнительные места в поездах. Власти также прорабатывают вопрос привлечения автобусов для перевозок между регионами юга.

