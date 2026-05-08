Ограничения в аэропортах Краснодара и Сочи сняты

В аэропортах Краснодара и Сочи отменили ограничения на полеты. Об этом сообщают пресс-службы авиагаваней.

Ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов. Обо всех изменениях авиакомпании уведомят своих пассажиров по контактам, указанным в бронировании.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что полеты на юг России возобновлены. Ранее выпущенный НОТАМ о невозможности полетов на юг России отменен. Сейчас подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста.

Алина Зорина