В Краснодаре отменили фестиваль «Лестница в небо»
Рок-фестиваль «Лестница в небо», запланированный в Краснодаре с 29 по 31 мая, отменили. Организаторы сообщили, что несколько дней назад силовые структуры, а затем и администрация города запретили проведение мероприятия.
Фестиваль «Лестница в небо» в 2026 году не состоится. По словам организаторов, мероприятие было полностью согласовано, все необходимые разрешения получены. Однако они отметили, что за последнее время обстановка в регионе осложнилась, и «практически каждый день Краснодарский край подвергается атакам БПЛА».
Все ранее приобретенные билеты подлежат возврату. Организаторы уточнили, что вернуть средства можно там, где была совершена покупка, в том числе на официальном сайте фестиваля.