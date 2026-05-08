В Краснодаре отменили фестиваль «Лестница в небо»

Рок-фестиваль «Лестница в небо», запланированный в Краснодаре с 29 по 31 мая, отменили. Организаторы сообщили, что несколько дней назад силовые структуры, а затем и администрация города запретили проведение мероприятия.

Фестиваль «Лестница в небо» в 2026 году не состоится. По словам организаторов, мероприятие было полностью согласовано, все необходимые разрешения получены. Однако они отметили, что за последнее время обстановка в регионе осложнилась, и «практически каждый день Краснодарский край подвергается атакам БПЛА».

Все ранее приобретенные билеты подлежат возврату. Организаторы уточнили, что вернуть средства можно там, где была совершена покупка, в том числе на официальном сайте фестиваля.

Алина Зорина