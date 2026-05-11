В Черноземье 12 мая ожидаются дожди, до +21°C

Во вторник, 12 мая, жителей Черноземья ожидают переменная облачность и дожди. Температура будет варьироваться от +13°C до +21°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +15°C, днем потеплеет до +21°C, вечером столбик термометра опустится до +19°C, и ночью будет снова +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +15°C, днем температура поднимется до +19°C, вечером она составит +18°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Курске утром температура составит +14°C, днем повысится до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью вернется к +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +16°C, днем — +19°C, вечером будет +17°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +15°C, днем поднимется до +21°C, вечером будет +18°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +16°C, днем потеплеет до +20°C, вечером будет +18°C, а ночью — +13°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова