Индекс Мосбиржи вновь опустился ниже 2600 пунктов

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) в 16:20 мск опустился до 2599,59 пункта, следует из данных площадки. Последний раз уровень ниже 2600 пунктов фиксировался 5 мая, а до этого почти полгода назад — 19 ноября 2025 года. Тогда индекс опускался до 2590,66 пункта.

К 16:45 падение усилилось до 2597,55 пункта. Однако к 16:48 индекс вырос до 2603,13 пункта. На откате (данные на 16:21) сильнее всего дешевели акции ПАО «Южуралзолото» (-4,3%), Московского кредитного банка (-3,1%), «Аэрофлота» (-2,8%), АФК «Система» (-2,8%), АЛРОСА (-2,1%), VK (-1,9%).

Снижение сопровождается невысокими объемами торгов. Суммарный оборот акциями из расчета индекса Мосбиржи составил 17,6 млрд руб. Из них 1,85 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,63 млрд руб. на бумаги ВТБ и 1,6 млрд руб. на акции «Газпрома».