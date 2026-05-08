Власти Мурманской области заявили об отключении интернета 9 мая

В Мурманской области 9 мая будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного штаба Мурманской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти добавили, что отключение будет временное

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Власти добавили, что отключение будет временное

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Власти добавили, что отключение будет временным.

Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», кафе, магазины и театры Петербурга готовятся работать без связи 9 мая. Петербургский бизнес накануне 9 мая столкнулся с необходимостью адаптации к возможным отключениям мобильного интернета. В отличие от Москвы, где сеть отключат полностью, в Петербурге операторы, банки, сервисы платных дорог и парковок третий день предупреждают жителей о вероятных перебоях.

Карина Дроздецкая