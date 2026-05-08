В Петербурге из-за Дня Победы изменится режим работы транспорта

В Санкт-Петербурге изменится режим работы метро и пригородных поездов на Финляндском направлении, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

В Петербурге из-за Дня Победы изменится режим работы местро и электричек

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге из-за Дня Победы изменится режим работы местро и электричек

Из-за праздничных мероприятий 9 мая установят следующий режим работы вестибюлей метро:

• Станция «Площадь Восстания», вестибюль 1 (выход на ул. Восстания): с 11:30 до 15:30 — работает только на выход;

• Станция «Площадь Восстания», вестибюль 2 (выход к Московскому вокзалу) функционирует в стандартном режиме — на вход и на выход;

• Станция «Маяковская»: работает на вход и выход. Режим может оперативно изменяться в зависимости от фактического пассажиропотока;

• Станция «Невский проспект», вестибюль 1 (выход на Михайловскую ул.): с 07:00 только на вход;

• Станция «Невский проспект», вестибюль 2 (выход на наб. канала Грибоедова): с 07:00 только на выход;

• Станция «Гостиный двор»: с 07:00 до 23:00 — работает на вход и выход с оперативным регулированием режима работы;

• Станция «Адмиралтейская»: с 08:30 до 11:00 и с 21:00 до 22:00 — работает только на выход;

• Станции «Площадь Александра Невского – 1» и «Площадь Александра Невского – 2»: с 11:30 до 15:30 — работают только на выход;

• Станция «Горьковская»: с 21:00 до 22:00 — работает только на выход.

С 9 по 11 мая также изменится график пригородных поездов на Финляндском направлении. Будет добавлено по дополнительной электричке на маршрутах из Петербурга в Зеленогорск, Кирилловское, Рощино и обратно.

Полина Дмитриева