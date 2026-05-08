В Кисловодске отменили «Бессмертный медицинский полк» из-за угрозы БПЛА

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев дважды обратился к жителям в Telegram 8 мая: в 13:01 он перенес шествие «Бессмертного медицинского полка» с дневного времени на 17:00, а в 16:07 объявил полную отмену из-за режима беспилотной опасности на всей территории Ставропольского края.

Мероприятие планировали у железнодорожного вокзала по маршруту Вокзальной улицы от Первомайского проспекта, где власти заранее перекрыли движение на 8 и 9 мая, чтобы пропустить колонну участников. Акция посвящала память военным медикам: Кисловодск в годы войны принял 17 эвакогоспиталей, вылечил 450 тыс. раненых и стал базой для «Санитарного поезда жизни», что сделало тематический «медицинский полк» местной традицией с 2021 года.

Режим беспилотной опасности ввели в крае рано утром 8 мая — в 03:14 МЧС разослало сигнал, жители услышали сирены и получили push-уведомления с призывом укрыться в помещении без окон или позвонить 112. Угроза продержалась минимум пять часов, замедлила мобильный интернет и вынудила власти отменить или сдвинуть массовые акции в нескольких муниципалитетах Ставрополья. Губернатор Владимир Владимиров подтвердил в Telegram, что задержки авиарейсов в аэропорту Ставрополя растянутся до 18:00, а местные власти координируют меры безопасности по единому плану.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», в Невинномысске 9 мая решили отказаться от массовых празднований и перевести программу Дня Победы в частный формат из соображений безопасности, сообщил глава города Михаил Миненков в своих социальных сетях. Об аналогичных мерах объявили в ряде других муниципалитетов Ставропольского края. Власти Шпаковского и Изобильненского округов также были вынуждены отказаться от проведения массовых мероприятий.

Станислав Маслаков