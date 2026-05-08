Суд ограничил в действиях замглавы полиции Кронштадта по делу о ложном ДТП со страховкой

Кронштадтский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя начальника ОМВД Кронштадта Александра Ковалева. Следственный комитет просил избрать ему запрет определенных действий, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Полицейского обвиняют в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий.

Следствие попросило не отправлять замначальника полиции Кронштадта в СИЗО

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Следствие попросило не отправлять замначальника полиции Кронштадта в СИЗО

По версии следствия, он вместе с неустановленными лицами пытался получить страховую выплату, предоставив ложные сведения о ДТП с участием автомобиля Infiniti и неизвестной машины.

Страховая компания согласовала ремонт на сумму около 3 млн руб., однако выплату не произвели из-за назначенной дополнительной проверки. Полицейского задержали 6 мая. Изначально он отрицал вину, но позже изменил позицию.

Матвей Николаев