Аэропорт «Владикавказ» возобновил работу

В аэропорту «Владикавказ» отменили режим «Ковер», воздушная гавань возобновила работу. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Ранее из-за падения БПЛА в административное здание «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону приостановлена работа 13 аэропортов на Юге и Северном Кавказе. Утром 8 мая на территории Северной Осетии также был введен режим беспилотной опасности.

«Ъ-Кавказ» также сообщал, что аэропорты в Ставрополе и Минеральных водах также возобновили работу.

Константин Соловьев