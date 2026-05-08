Дрозденко потребовал оборудовать укрытия в подвалах Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил муниципальным властям активизировать работу по созданию защитных сооружений в подвальных помещениях. В качестве примера он привел школу №2 в Кировске, где уже обустроено полноценное укрытие с вентиляцией, водой, санузлами и запасом медикаментов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Александр Дрозденко (в центре) осматривает укрытие школе №2 Кировска

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

«Данное решение ставлю в пример и прошу районы активизировать работу по обустройству укрытий в подвалах. Время работать, а не откладывать важные решения. Спрос будет жесткий»,— заявил господин Дрозденко.

Глава Ленобласти потребовал от районов представить конкретные и доступные решения.

