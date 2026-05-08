2,2 млрд руб. чистого убытка получили «Уральские авиалинии» по итогам I квартала

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в I квартале получила чистый убыток в размере 2,2 млрд руб., следует из отчетности компании по РСБУ. Аналогичный период прошлого года компания закончила с прибылью в размере 6,2 млрд руб. Выручка авиакомпании снизилась с 26,1 млрд руб. в I квартале 2025 года до 24,6 млрд руб. по итогам прошедшего квартала этого года.

В пояснительной записке говорится, что на формирование убытка по итогам первого квартала повлияла курсовая разница. «Основная деятельность по оказанию услуг за анализируемый период была убыточной, что обусловлено выраженной сезонностью данного вида деятельности. В I квартале 2026 г. получен чистый убыток в размере 2,2 млрд руб., при этом на полученный результат влияние отрицательных курсовых разниц составило 2,1 млрд руб.»,— указано в пояснительной записке. Там также объясняется, что прибыль в 6,2 млрд руб. в I квартале прошлого года объясняется положительной курсовой разницей — она составила 7,9 млрд руб.

Себестоимость продаж уменьшилась на 2,1% с 25,8 млрд руб. до 25,2 млрд руб., что привело к валовому убытку в 669,1 млн руб. (в прошлом году валовая прибыль составляла 343,8 млн руб.). Убыток от продаж вырос с 1 млрд руб. до 1,9 млрд руб.

По состоянию на 31 марта 2026 года кредиторская задолженность компании увеличилась с конца прошлого года с 12,4 млрд руб. до 13,4 млрд руб., в то время как дебиторская задолженность сократилась с 23,3 млрд руб. (на конец декабря 2025 года) до 17,06 млрд руб.

«На незначительное падение выручки от авиаперевозок и снижение расходов по обычным видам деятельности, а также значительные изменения прочих доходов и расходов Общества за I квартал 2026 года относительно аналогичного периода прошлого года, повлияли макроэкономические процессы, связанные с изменением объемов перевозок и колебанием курса иностранной валюты»,— говорится в пояснительной записке.

Напомним, по итогам 2025 года «Уральские авиалинии» зафиксировали снижение выручки на 2% по сравнению с 2024 годом. Выручка составила 140,3 млрд руб., против 143,4 млрд руб. в 2024 году.

Мария Игнатова