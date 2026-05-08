Движение по наплавному мосту открыли между Нижегородской областью и Чувашией

На автодороге Мамешево — Наваты — Шумерля — граница с Республикой Чувашия в Пильнинском округе Нижегородской области открыли движение по наплавному мосту через Суру. Он позволяет сэкономить 70 км в пути, сообщили в нижегородском ГУАД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Через мост расстояние между населенными пунктами Нижегородской области и Чувашии составляет 50 км, в объезд — 120 км.

Мост длиной 156 м состоит из 47 понтонов и двух аппарельных съездов длиной по 12 м каждый.

Галина Шамберина