В Черноземье 10 мая ожидается пасмурная погода и дождь, до +24°C

В воскресенье, 10 мая, жителей Черноземья ожидает пасмурная погода и дождь. Исключение по осадкам составит Белгород. Температура будет варьироваться от +12°C до +24°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем потеплеет до +24°C, вечером столбик термометра опустится до +21°C и ночью будет +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +14°C, днем температура поднимется до +20°C, вечером она составит +16°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +14°C, днем повысится до +19°C, вечером будет +17°C, а ночью вернется к +14°C. Ветер до 3 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +12°C, днем и вечером — +16°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле температура в течение дня будет колебаться от +12°C до +15°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +13°C, днем — +17°C, вечером будет +15°C, и ночью — +12°C. Ветер до 6 м/с.

