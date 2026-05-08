Подростки, избившие школьника в парке Буденновска, стали уголовными фигурантами

Следователи Следственного комитета России по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство — после публикации в соцсетях о нападении на 15-летнего подростка в Буденновске, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи Следственного управления СК России по Ставропольскому краю мониторят социальные медиа и выявили публикацию о нападении группы подростков на несовершеннолетнего в Буденновске. Группа напала на ребенка, избила его и нанесла многочисленные телесные повреждения, из-за которых врачи госпитализировали пострадавшего. Родители мальчика опасаются, что нападавшие избегут ответственности из-за своего возраста.

Буденновский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ — хулиганство. Следователи уже проводят допросы, осмотры и другие процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства инцидента и выявить всех причастных. Они фиксируют детали нападения, опрашивают свидетелей и родителей, а также проверяют видео из соцсетей.

Аппарат СУ СК России по Ставропольскому краю взял ход следствия под строгий контроль. Реакция следователей последовала оперативно после обнаружения публикации в соцмедиа, что подчеркивает внимание ведомства к происшествиям с несовершеннолетними. Родители пострадавшего надеются на объективное расследование, несмотря на юный возраст группы нападавших.

Статья 213 УК РФ предусматривает наказание за грубое нарушение общественного порядка с применением насилия, и следователи квалифицировали действия именно так. Следователи фокусируются на установлении точного числа нападавших и их мотивов. Они собирают доказательства, включая медицинские справки о повреждениях ребенка и свидетельские показания.

