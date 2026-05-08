Водитель и пассажир погибли в массовом ДТП под Волгоградом

Два человека погибли в массовом ДТП в Волгоградской области. Шесть пострадавших, в том числе двое детей, доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Массовое ДТП на трассе Волгоград — Сальск: двое погибших, шестеро пострадавших

Фото: Астраханская Госавтоинспекция

Авария произошла на 160-м км трассы Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Сальск. Предварительно, 41-летний водитель Toyota RAV4 при выезде на встречную полосу задел движущиеся в попутном направлении Chevrolet Cruze и Lada Priora. После столкновения обломки машин повредили Volkswagen, который также ехал в попутном с ними направлении.

Водитель и пассажир Lada погибли на месте. Пострадавшие направлены в больницу. По сообщению ТАСС, в Котельниковскую ЦРБ в итоге госпитализировали мужчину 1963 года рождения и двух женщин 1964 и 1987 годов рождения. Их состояние — средней степени тяжести.

Марина Окорокова