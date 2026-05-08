В КБР в 2026 году капитально отремонтируют 163 дома

В Кабардино-Балкарии в 2026 году запланировали капитально отремонтировать 163 здания. В ходе работ предусмотрена замена лифтов, ремонт кровельных конструкций, обновление фасадов и модернизация инженерных сетей. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

В сообщении отмечается, что работы проводятся в плановом порядке и с опережением графика, что стало возможным благодаря своевременному проведению конкурсных процедур. Процедура ускоряет старт и ход ремонтных мероприятий, а также сокращает сроки их завершения.

Кроме того, в КБР отмечена высокая платежная дисциплина населения: уровень собираемости взносов на капитальный ремонт по итогам апреля достиг 104%.

