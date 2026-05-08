Тестовый участок пляжа в Анапе исключили из опасной зоны

Мэр Анапы Светлана Маслова подписала постановление об исключении из опасной зоны тестового участка пляжа. Речь идет об отрезке длиной 1 км в селе Витязево, который используется детским курортом «Вита», детским оздоровительным комплексом «Жемчужина России» и курортами «Мираклеон». Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

На этой площадке впервые провели работы по восстановлению пляжной территории. Решение об исключении приняли на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Специалисты проверили безопасность пляжа и морской воды, подтвердив их чистоту и соответствие санитарным нормам.

Данный шаг стал финальным этапом юридического закрепления готовности участка к приему отдыхающих. Ранее из опасной зоны исключили галечные пляжи Анапы от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.

«Ъ-Кубань» писал, что в Анапе завершена доставка и распределение песка для восстановления еще 12 пляжных участков на побережье. Работы ведутся на отрезке протяженностью около 1 км — от Лечебного пляжа до устья реки Анапки.

