Полеты на юг России возобновлены

Ранее выпущенный НОТАМ о невозможности полетов на юг России отменен. Сейчас подведомственная Росавиации Госкорпорация по ОрВД готова к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элиста. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На данный момент авиакомпании в координации с Минтрансом России и Росавиацией подают обновленные планы полетов на текущие сутки. Однако на выполнение рейсов могут оказать влияние временные ограничения на использование воздушного пространства, которые действуют в аэропортах Владикавказ (Беслан), Геленджик, Грозный, Краснодар (Пашковский) и Сочи.

«Ъ-Кубань» писал, что до конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить 59 рейсов из Москвы, а также 158 рейсов из других регионов России. В настоящее время в продаже доступно достаточное количество мест на поезда ОАО «РЖД» в южном направлении.

Алина Зорина