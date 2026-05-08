В Минтрансе рассказали, когда возобновятся авиарейсы из Петербурга на юг

Рейсы на юг, задержанные, в том числе, в Петербурге, возобновятся после 15:00 мск. До конца суток планируется выполнить 59 полетов из Москвы, а также 158 из регионов страны. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минтранса России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До конца суток планируется выполнить 59 полетов из Москвы, а также 158 из регионов страны

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ До конца суток планируется выполнить 59 полетов из Москвы, а также 158 из регионов страны

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В Минтрансе предложили рассмотреть возможность приобретения билетов на поезда ОАО «РЖД» в южном направлении. На ближайшие даты в сообщении между Москвой и Сочи, например, доступно более 6400 мест. В ведомстве добавили, что при наличии технических возможностей РЖД оперативно будет увеличивать количество вагонов в составах. Кроме того, будут назначены дополнительные поезда в Москву из Адлера, Новороссийска, Минеральных Вод, Астрахани, Волгограда (через Саратов) отправлением с 10 мая.

Как ранее сообщал «Ъ Северо-Запад», атака БПЛА на юге привела к отмене восьми рейсов в Пулково. По информации онлайн-табло воздушной гавани, на утро, 8 мая, не смогли улететь три рейса в Сочи, два — в Минеральные Воды, по одному в Волгоград, Краснодар и Махачкалу.

В пресс-службе Пулково сообщили, что изменения в расписании связаны с работой регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. В пятницу, 8 мая, стало известно о попадании украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России». Отмечается, что персонал находится в безопасности, идет анализ работоспособности оборудования.

Карина Дроздецкая