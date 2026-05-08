Электросамокатам запретят ездить по центру Калининграда 8 и 9 Мая

В Калининграде изменят зону ограничений для пользователей электросамокатов на период празднования Дня Победы. Об этом сообщили в городской администрации.

В Калининграде расширили зону ограничений для самокатчиков 8 и 9 мая

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новые ограничения будут действовать с 19:00 8 мая до 23:00 9 мая. В пределах запретной зоны, куда входят площадь Победы, участки Ленинского и Гвардейского проспектов, Черняховского, Шевченко, Донского и других улиц, пользователи не смогут передвигаться на арендованных самокатах, завершать поездки и оставлять средства индивидуальной мобильности на парковках.

Ранее власти уже вводили ограничения движения в центре города на время майских праздников. Они начали действовать 2 мая и должны были продлиться до 15:00 9 мая, однако тогда зона ограничений была меньше.

Матвей Николаев