Врио постпреда Дагестана при президенте России стал Хаджимурат Кажлаев

Временно исполняющим обязанности постоянного представителя Дагестана при президенте России назначен Хаджимурат Кажлаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

До назначения господин Кажлаев занимал должность зампостоянного представителя республики. На должности он курировал взаимодействие с диаспорами и студенческими объединениями дагестанцев в Москве и Московской области, участвовал в организации гуманитарных акций и патриотических мероприятий.

В сентябре пройдут выборы депутатов парламента Дагестана. После избранные депутаты выберут главу региона из поддержанных президентом кандидатур.

