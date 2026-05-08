Бездомным животным обещают «Счастливую жизнь»

Департамент городского хозяйства и экологии Самары определил подрядчика, который займется отловом безнадзорных животных на территории города в следующие полгода — победителем торгов стало ООО «Счастливая жизнь». Судя по документам закупки, начальная цена за единицу услуги составила 13, 4 тыс. руб., включая отлов животного, транспортировку, содержание, обработку от паразитов, кастрацию, чипирование и т. д. При этом максимальная цена контракта не может превышать 19, 5 млн руб. Компания предложила за единицу услуги цену в размере 312 руб., что на 97% ниже начальной стоимости. В администрации Самары «Ъ-Волга» подтвердили, что компания действительно предложила цену значительно ниже максимальной стоимости услуги, однако контракт еще не подписан.

В Самаре в мае отловом безнадзорных животных планирует заняться новый подрядчик ООО «Счастливая жизнь» («СЖ») Натальи Добровольской. Как сообщила предпринимательница на своей странице «ВКонтакте», ее компания признана победителем соответствующего аукциона. «Впереди много сложной и ответственной работы. Хочется сделать жизнь наших меньших братьев более комфортной и счастливой. Им и так тяжело выживать в нашем сложном мире людей. Сейчас решаются организационные вопросы. Заказываем вакцины, корма, начинаем делать вольеры», — отметила Наталья Добровольская.

Судя по документам в системе ЕИС, максимальная стоимость услуги ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация и возврат) составила 13,4 тыс. руб. Так, например, за отлов животного власти готовы были заплатить 2 тыс. руб., за транспортировку собаки — 840 руб., осмотр животного ветеринаром — 250 руб., обработку от экто- и эндопаразитов — 200 руб., стерилизацию —3 500 руб., кастрацию — 2 596 руб., чипирование — 264 руб., возврат животного в прежнюю среду обитания — 1000 руб., эвтаназию — 650 руб. и т.д. При этом максимальная стоимость контракта сроком на полгода не должна превышать 19, 5 млн руб. Для сравнения, в 2025 году такая услуга стоила 15, 1 тыс. руб. ООО «Счастливая жизнь», признанное победителем торгов в этом году, предложило за услугу ОСВВ 312 руб. Конкурентом «СЖ» на торгах было ООО «ФлагманВет», действующий подрядчик.

ООО «Счастливая жизнь» зарегистрировано в 2022 году в Самаре. Владельцем и руководителем организации является Наталья Добровольская. Компании принадлежит ветклиника «Айболит» в Промышленном районе Самары. По данным «СПАРК-Интерфакс», в прошлом году выручка компании составила 33 млн руб., прибыль — 1,5 млн рублей. Кроме того, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», Анастасия Добровольская является собственником ООО «Мукомольная богатовская мануфактура». Основой вид деятельности компании — производство муки из зерновых культур. В 2025 году выручка организации достигла 999 млн руб., прибыль составила 25 млн руб.

Как указано в техническом задании, отлов основывается на принципах гуманного отношения к животным и проводится с применением приспособлений, препаратов и материалов, исключающих травмы, увечья и гибель животных, и соблюдением норм общественной нравственности. Специализированная организация должна быть укомплектована всеми необходимыми средствами для отлова, в том числе специальной одеждой, и вести видеозапись процесса отлова каждого животного. Отловленные животные подлежат доставке и немедленной передаче в пункт временного содержания. Транспортировка в пункт временного содержания производится транспортом, предназначенным для перевозки животных, оснащенным специальными техническими приспособлениями, исключающими возможность травматизма людей и животных и обеспечивающими безопасность людей и гуманное обращение с животными, питьевой водой. Животные в день их отлова помещаются в пункт временного содержания. Кобели и суки, а также коты и кошки содержатся раздельно. Рацион питания устанавливается в зависимости от их возраста, веса и вида корма. В групповые вольеры не должны помещаться раненые и кормящие животные. Вольеры для содержания животных, находящихся в карантинном помещении, должны быть отделены от вольеров для здоровых животных без владельцев. Стерилизация проводится гуманным способом с применением предназначенных для этого обезболивающих ветеринарных препаратов, зарегистрированных в соответствии с федеральным законодательством. По завершении программы ОСВВ животные, не проявляющие немотивированную агрессивность, не причинившие вреда здоровью или жизни человека, возвращаются на прежние места, за исключением ряда социальных объектов. Умерщвление животных предусмотрено при подтверждении факта проявления немотивированной агрессивности или факта причинения вреда здоровью или жизни человека. На карантин, реабилитацию после операции и дополнительное содержание предусмотрено по 10 дней.

Пока отловом в Самаре занимается ООО «ФлагманВет» Инны Тарасенко. В марте Инна Тарасенко заявила, что подрядчик ООО «Добрые Люди» (вторая структура Инны Тарасенко, которая несколько лет занималась отловом в Самаре) и реабилитационный центр «ФлагманВет», где оказывается помощь пострадавшим на улице животным, оказались «искусственно отрезаны» от любых источников финансирования. По ее словам, некоторые чиновники департамента городского хозяйства начали пытаться парализовать деятельность компании, предлагая краткосрочные контракты, долго проверяя отчеты и выдвигая странные требования, например, чтобы камера, фиксирующая процесс отлова, не тряслась, или чтобы съемка не происходила против света.

Как сообщила глава «ФлагманВет» «Ъ-Волга», сейчас компания продолжает заниматься отловом в рамках прямых договоров, чтобы «сводить концы с концами и обеспечивать деятельность центра. Контракты с коротким сроком заключаются с нами с января этого года», — сказала Инна Тарасенко.

В городской администрации корреспонденту издания ответили, что ООО «Счастливая жизнь» действительно предложили цену гораздо ниже начальной стоимости. «Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика по оказанию услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, начальная сумма за единицу составляла 13 420 руб. На конкурс было подавно две заявки. Обе были признаны соответствующими требованиям закупки. В результате победителем признан участник, предложивший меньшую цену за единицу — 312,10 руб. Муниципальный контракт со стороны победителя и заказчика еще не подписан», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Самары.

На вопрос об экономическом обосновании предложенной на торгах цены руководительница ООО «Счастливая жизнь» („СЖ“) Наталья Добровольская ответила, что «компания не была инициатором того, чтобы снижать цену ниже рыночной».

«Компания пошла на такой шаг, так как мы видим, в каком состоянии находятся животные, и хотим помочь, в том числе за счет собственных средств спонсорской помощи. К тому же, у нас есть своя ветклиника», — сказала Наталья Добровольская. На вопрос о том, где планируется размещать животных, она ответила, что «рассматривается несколько площадок».

Сабрина Самедова