В Ставропольском крае откроют шесть воинских мемориальных комплексов

Шесть заявок от муниципалитетов на установку мемориальных объектов защитникам Отечества одобрено комиссией при министерстве ЖКХ Ставропольского края. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

В Изобильном установят монумент в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза и Почетного гражданина Изобильненского района и Ставропольского края Андрея Титенко.

В селе Обильном и станице Баклановской, расположенных в Георгиевском и Изобильненском округах, появятся мемориальная плита и памятная доска в честь героев специальной военной операции Александра Краснослободцева и Владислава Петрина.

В школах Ессентуков откроют мемориальную и памятные доски в память о героях СВО Максиме Шабашове, Артеме Погосове и Ростиславе Болдинове.

