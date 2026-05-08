Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

СОБР задержал жителя Удмуртии после комментария с реабилитацией нацизма в сети

Росгвардия опубликовала кадры силового задержания 45-летнего жителя поселка Ува с участием СОБРа «Соболь». Он обвиняется в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) из-за комментария в соцсетях с одобрением преступлений фашистов.

Следствие считает, что он выложил комментарий в июне 2025 года. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Противоправную деятельность задержанного выявил Центр противодействия экстремизму МВД по Удмуртии.