СОБР задержал жителя Удмуртии после комментария с реабилитацией нацизма в сети

Росгвардия опубликовала кадры силового задержания 45-летнего жителя поселка Ува с участием СОБРа «Соболь». Он обвиняется в реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК) из-за комментария в соцсетях с одобрением преступлений фашистов.

Следствие считает, что он выложил комментарий в июне 2025 года. По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Противоправную деятельность задержанного выявил Центр противодействия экстремизму МВД по Удмуртии.