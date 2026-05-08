В Анапу завезли песок для восстановления 12 пляжей

В Анапе завершена доставка и распределение песка для восстановления еще 12 пляжных участков на побережье. Работы ведутся на отрезке протяженностью около 1 км — от Лечебного пляжа до устья реки Анапки. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

Ход восстановительных мероприятий был рассмотрен на заседании оперативного штаба, которое провел вице-губернатор Дмитрий Маслов. Отмечено, что арендаторы пляжных территорий готовят пакет документов для направления в Роспотребнадзор с целью получения санитарно-эпидемиологических заключений, а также в Государственную инспекцию по маломерным судам.

Параллельно продолжаются работы на участке побережья от реки Анапки до санатория «Бимлюк». В процессе задействованы 55 самосвалов, непосредственно на пляжах работает 13 единиц спецтехники. По информации штаба, весь комплекс работ на карьере и прибрежной зоне осуществляется в круглосуточном режиме под постоянным контролем.

