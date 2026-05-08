Аэропорты в Ставрополе и Минводах возобновили работу

Аэропорты в Ставрополе и Минеральных водах возобновляют работу. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Отмечается, что регион получил разрешения на выпуск и прием бортов. Рейсы, которые не были отменены авиаперевозчиками, также скоро будут отправлены.

«Пассажиров прошу следить за информацией на табло, на сайтах и аккаунтах аэропортов», — написал Владимир Владимиров.

