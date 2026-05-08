В порту Мурманска произошло возгорание на грузовом судне «Арка-31»

В акватории порта Мурманска произошло задымление на грузовом судне «Арка-31». После инцидента проверку начала Северо-Западная транспортная прокуратура.

В порту Мурманска произошло задымление на грузовом судне «Арка-31»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По предварительным данным, причиной задымления стало короткое замыкание электропроводки. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

В результате происшествия никто не пострадал, загрязнения акватории не зафиксировано.

Транспортная прокуратура проверит соблюдение на судне требований пожарной безопасности и норм эксплуатации.

Матвей Николаев