В Коми заболеваемость COVID-19 выросла в 6 раз

За первые четыре месяца 2026 года в Республике Коми общая заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями снизилась на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — зарегистрировано 120 858 случаев. Однако на этом фоне резкий рост показали коронавирусная инфекция (+518%) и сальмонеллез (+190%), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Такие показатели зафиксировали на фоне общего снижения заболеваемости

Согласно опубликованным данным, существенно снизилась заболеваемость острыми кишечными инфекциями установленной этиологии — на 9%, вирусными кишечными инфекциями — на 11,3%, хроническими вирусными гепатитами — на 10,3%. Ветряной оспой стали болеть на 28,3% реже, инфекционным мононуклеозом — на 28,6%, ОРВИ — на 22,6%. Количество случаев гриппа сократилось вдвое, пневмонии — на 37,9%.

Также зафиксировано снижение по педикулезу (-14%), микроспории (-27,3%) и чесотке (-29,7%). ВИЧ-инфекция диагностировалась на 32,2% реже.

Ведомство продолжает мониторинг эпидемиологической ситуации.

Кирилл Конторщиков