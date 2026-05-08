На «Бессмертный полк» жителям Вологды запретили приносить воду, пауэрбанки и рюкзаки

Для участников «Бессмертного полка» в Вологде ввели ограничения. Запрещено проносить воду, пауэрбанки, крупные рюкзаки и многие другие предметы. Подробнее о правилах, которые будут действовать во время акции, рассказали в правительстве региона в официальном Telegram-канале.

В региональном правительстве отметили, что при угрозе атаки БПЛА шествие может быть отменено

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В региональном правительстве отметили, что при угрозе атаки БПЛА шествие может быть отменено

Так, среди прочих запретов, жителям Вологды нельзя будет приносить с собой на мероприятие алкоголь, пиротехнику, оружие, дроны, аэрозольные баллоны, продукты в стекле. Кроме того, самокаты также придется оставить за пределами маршрута.

В региональном правительстве отметили, что при угрозе атаки БПЛА шествие может быть отменено. Само шествие стартует от улицы Батюшкова и пройдет по центральным улицам города. Сбор участников с портретами родных начнется рядом с Вологодской областной картинной галереей.

Ранее, как сообщал, «Ъ Северо-Запад», аналогичные ограничения ввели в Петербурге.

Карина Дроздецкая