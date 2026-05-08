Над Кубанью, Крымом и Адыгеей сбили БПЛА

Минобороны России сообщило, что в период с 7:00 до 14:00 мск 8 мая дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Дроны сбили в том числе над Кубанью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, цели были поражены над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской и Смоленской областей, а также Московского региона, Пермского, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Крым, Адыгея и Чеченской Республики. Кроме того, беспилотники были нейтрализованы над акваториями Черного и Азовского морей.

Вячеслав Рыжков