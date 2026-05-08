Председатель ЗСК встретился с депутатом Госдумы Ярославом Ниловым

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел в краевом парламенте рабочую встречу с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. В обсуждении также участвовал председатель комитета ЗСК по ТЭК, транспорту, дорожному хозяйству и связи Иван Тутушкин.

Фото: пресс-служба ЗСК

Основное внимание стороны уделили вопросам реализации государственной социальной политики в регионе, включая меры поддержки многодетных семей. По словам Юрия Бурлачко, в Краснодарском крае действует 13 видов региональной поддержки для многодетных семей, предусмотренных действующим законодательством.

Он отметил, что предстоящая сессия ЗСК рассмотрит инициативу губернатора о приведении краевого законодательства в соответствие с федеральными нормами в части социальной поддержки. Бурлачко подчеркнул, что регион занимает одно из ведущих мест в стране по числу многодетных семей, что делает развитие соответствующих мер поддержки приоритетным направлением.

Ярослав Нилов в свою очередь напомнил, что расширение мер поддержки многодетных семей реализуется по поручению президента России. По его словам, корректируются критерии нуждаемости, а также предусматривается продление выплат в случаях незначительного превышения дохода семьи — до 10%, при этом выплата сохраняется в размере половины прожиточного минимума еще на год.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы регулирования трудовых отношений и возможной передачи отдельных полномочий Социальному фонду России при принятии соответствующих решений на региональном уровне.

По итогам встречи стороны договорились продолжить оперативное взаимодействие по ключевым направлениям законодательной работы.

Вячеслав Рыжков

