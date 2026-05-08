В Ростове на пять месяцев перекроют участок улицы Суворова

В течение пяти месяцев, с 16 мая по 20 октября 2026 года, на ул. Суворова в Ростове-на-Дону будет временно ограничено движение транспорта. Ограничения связаны с проведением строительных и монтажных работ рядом со строением №42 по ул. Суворова. Об этом сообщили в городской администрации.

Участок ул. Суворова, между домом № 40 и пер. Университетским, будет временно закрыт для движения автомобилей и пешеходов.

Водителей просят тщательно планировать свои поездки, учитывая возможные проблемы, и строго соблюдать временные дорожные знаки, которые будут контролировать движение на этом участке.

