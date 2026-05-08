Арбитраж взыскал с ООО «Сызраньводоканал » полмиллиона за сброс стоков в Волгу

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск Межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Сызраньводоканал» о возмещении ущерба, причиненного реке Волге. Предприятие, занимающееся водоснабжением Сызрани, в принудительном порядке выплатит более 524 тыс. рублей. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Нарушение было выявлено в июне 2023 года во время внеплановой проверки. Инспекторы осмотрели очистные сооружения и совместно с лабораторией отобрали пробы сточной воды, сбрасываемой в Волгу. Лабораторные исследования зафиксировали превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ.

По оценкам сотрудников Росприроднадзора, сумма ущерба составила около 524,7 тыс. руб. В добровольном порядке компания эту сумму не возместила, поэтому надзорное ведомство обратилось в суд.

Региональный арбитраж встал на сторону истца и обязал «Сызраньводоканал» выплатить указанную сумму. Но предприятие не исполнило решение добровольно, поэтому суд выдал исполнительный лист. Теперь ущерб будет взыскан принудительно.

