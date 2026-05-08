В Удмуртии госпитализировали четырех пострадавших в ДТП с участием бензовоза

Четыре молодых человека пострадали при столкновении легкового автомобиля Mitsubishi Lancer с бензовозом Volvo с прицепом на дороге в селе Завьялово. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии. ДТП произошло вечером 7 мая.

25-летний водитель легковушки при выезде со второстепенной дороги врезался в бензовоз, которым управлял 41-летний шофер. В результате ДТП пострадали водитель Mitsubishi и три его пассажира, в их числе 26-летний парень и две девушки 25 и 26 лет. Всех доставили в больницу с различными травмами.