Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила более 20 рейсов из-за ограничений на юге России

Авиакомпания «Уральские авиалинии» вынужденно отменила 21 рейс из-за приостановления работы всех аэропортов юга России. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В списке оказались перелеты по направлениям Сочи, Минеральные Воды, Краснодар, Геленджик, Владикавказ, Грозный, а также вылеты из Москвы (Домодедово), Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Челябинска.

Как уточнили в компании, пассажиры отмененных рейсов могут оформить вынужденный обмен билетов на другую дату с возможностью изменения маршрута или вынужденный возврат по месту приобретения билетов.

«Ъ-Кубань» писал, что работа аэропортов юга России приостановлена до 12 мая. Однако Росавиация может сократить срок действия документа. Решение будет принято после завершения анализа технологических возможностей инфраструктуры управления воздушным движением специалистами Госкорпорации по организации воздушного движения.

Приостановлена работа аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

Алина Зорина