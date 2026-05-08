Петербуржца оштрафовали на 300 тысяч рублей за пожертвования нежелательной организации

Невский районный суд Петербурга вынес приговор Кириллу Блинову по делу о финансировании экстремистской деятельности. По версии следствия, в августе 2021 года он был сторонником ФБК (признан экстремистской и террористической организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован) и разделял идеи организации, поэтому оформил регулярные пожертвования, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржец отправил донат 700 рублей и получил штраф на 300 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Петербуржец отправил донат 700 рублей и получил штраф на 300 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что мужчина сначала перевел 100 рублей со своего банковского счета, а затем подключил автоматическое ежемесячное списание средств. Платежи продолжались до февраля 2022 года, общая сумма переводов составила 700 рублей.

В суде Кирилл Блинов полностью признал вину и раскаялся. Также он перечислил благотворительной организации сумму, превышающую размер переводов, фигурирующих в обвинении.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства конфискованы перечисленные 700 рублей.

Матвей Николаев